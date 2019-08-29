محاكاة وخبراء عالميون لتدريب أولى دفعات هدف للقيادة

المواطن - الرياض

أكد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) اليوم الخميس، أنه مستعد لبدء تدريب أولى الدفعات المسجلة في أكاديمية (هدف) للقيادة، يوم الأحد المقبل، وذلك بهدف تطوير مهارات قيادات المستقبل من منسوبي القطاع الخاص.

وأوضح هدف أن الأكاديمية تعد نقلة نوعية في تغيير خارطة سوق العمل من خلال تأهيل وتدريب الموظفين والموظفات السعوديين في القطاع الخاص، ليتسلموا إدارة وقيادة المنشآت، بما ينعكس على الأداء والإنتاجية، ورفع معدلات التوطين النوعي والمتميز.

وقال صندوق تنمية الموارد البشرية إن الأكاديمية تعتمد على نقل الخبرات العالمية وتفعيل مبادئ القيادة الفاعلة والمؤثرة من خلال العديد من الحالات والمشروعات العملية، ونقل الممارسات المثلى عالميًا والتوجيه والمتابعة والمحاكاة المباشرة أو عبر القاعات الافتراضية مع خبراء متميزين عالميًا.