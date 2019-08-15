محاولة أخيرة من النصر لضم صفقته المفضلة

المواطن - محمد سمعه

لايزال نادي النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا مهتمًا بالتعاقد مع اللاعب محمد الكويكبي نجم نادي الاتفاق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويُذكر أن خالد الدبل، رئيس نادي الاتفاق، كان رفض رفضًا تامًّا انتقال اللاعب محمد الكويكبي لنادي النصر في الفترة الأخيرة.

وقالت تقارير صحافية إن النصر أرسل خطاباً رسمياً إلى نادي الاتفاق من أجل استعارة محمد الكويكبي حتى نهاية الموسم.

وغرّد الصحافي والإعلامي سلطان الزايدي في وقت سابق عبر حسابه في تويتر: “عرض جدًّا مغرٍ من نادي النصر لو تم رفضه بسلامتهم، النصر الكاش “مو” عاجز يجيب غيره”.

جدير بالذكر أن نادي النصر، كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال.

وفاز صفوان السويكت برئاسة النصر لمدة أربع سنوات، بعد تفوقه على صالح الأطرم ونصر النصر في الانتخابات.

ويُذكر أن نادي النصر، سيواجه نادي السد القطري في مباراتي دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا خلال الفترة المقبلة.

وكان النصر تأهل لدور ربع النهائي بعد إقصائه لنادي الوحدة الإماراتي.