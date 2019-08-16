محمد العويس: هذا سبب خروج الأهلي من الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشف محمد العويس، حارس مرمى النادي الأهلي، السبب الرئيسي وراء خروج الراقي من بطولة دوري أبطال آسيا2019.

وقال محمد العويس: حدثت أخطاء في مباراة الذهاب، تسببت في تلك الخسارة، واتفقنا وتعاهدنا كلاعبين على تفادي تلك الأخطاء والظهور بشكل أقوى في مباراة الإياب، وفيها لعبنا بشكل جيد وسيطرنا على مجريات المباراة.

وتابع محمد العويس: كنا الأفضل في مباراة الإياب واستطعنا التسجيل، وأهدرنا عديدًا من الفرص، ولم نوفق في نهاية المطاف، وهذا هو حال كرة القدم.

وكان الأهلي ودع دوري أبطال آسيا من دور ثمن النهائي أمام نادي الهلال، حيث خسر الأهلي ذهابًا برباعية مقابل هدفين وفاز الراقي في الإياب بهدف دون رد، لكنه لم يكن كافيًا للصعود إلى دور الثمانية.

وعلّق الإعلامي الرياضي بتال القوس على الأوضاع التي تحدث داخل أروقة الأهلي قائلًا: برانكو ثم الأهلي والآن عرفوا أن الفريق بحاجة لظهير، غريب أمر مُسيري الأهلي، يسيرون في الطريق ذاته وينتظرون نتيجة مختلفة.

ويذكر أن المدرب برانكو إيفانكوفيتش اهتم بضم ظهير أيسر، بعدما عجز حسين عبدالغني عن سد فراغ رحيل المصري محمد عبدالشافي، بجانب عدم اقتناع برانكو إيفانكوفيتش بقدرات اللاعب خالد البركة.