محمد العويس: هذا ما نعد به جماهير الأهلي في لقاء الهلال

المواطن - محمد سمعه

قال محمد العويس، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي: إن لاعبي الراقي يملكون الخبرات اللازمة التي تؤهلهم للعب تحت ضغوط جماهيرية كبيرة.

وتحدث محمد العويس في المؤتمر الصحافي قبل مباراة الهلال والأهلي اليوم: معظم لاعبي النادي الأهلي نجوم دوليين في المنتخب السعودي الأول، ولعبوا في كأس العالم وفي بطولات دولية كبرى، ولديهم خبرات كبيرة في اللعب خارج الأرض وتحت ضغوط جماهيرية قوية.

وأضاف محمد العويس: المدرب دائمًا هو من يُقيّم أداء اللاعبين وقدرتهم الفنية والبدنية في جميع المباريات، ونعد جماهير الأهلي الغالية بتقديم أداء قوي واللعب بروح عالية خلال مواجهة اليوم.

وتنطلق مباراة الهلال والأهلي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا اليوم في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

وكانت مباراة الذهاب انتهت يوم الثلاثاء الماضي بفوز نادي الهلال برباعية مقابل هدفين في جدة.