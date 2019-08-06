محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بمصر
بعد الهجوم الإرهابي الدامي

محمد بن زايد يتبرع بـ 50 مليون جنيه لمعهد الأورام بمصر

2019/08/06
الساعة 10:28 صباحًا
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تبرع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، بـ50 مليون جنيه لمعهد الأورام المصري الذي ضربه هجوم إرهابي.

وأدانت الإمارات، العمل الإرهابي الذي وقع، فجر الاثنين، خارج المعهد القومي للأورام الواقع في منطقة المنيل بالعاصمة المصرية القاهرة، وأسفر عن مقتل العشرات، فضلاً عن وقوع العديد من الإصابات.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان، أن “هذا العمل الإجرامي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية”.

وأعربت الوزارة عن “تعاطف دولة الإمارات العميق وتعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإجرامي الذي يستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر”.

وجدّد البيان “موقف دولة الإمارات الثابت الرافض للإرهاب أياً كان مصدره ومنطلقاته”.



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