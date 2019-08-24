محمد بن سلمان.. قائد الوسطية والاعتدال في مملكة الإنسانية

المواطن - الرياض

جهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء لإعادة منهج الوسطية والاعتدال للمملكة أشاد بها العالم أجمع، وباتت مثلاً في تحقيق السلام والوئام واللحمة الوطنية في مملكة الإنسانية.

ونتطرق في هذا التقرير لبعض من أقوال الأمير في دعم منهج الوسطية والاعتدال والتأكيد أنه لا مكان في المملكة لأي غلو أو فكر متطرف، وكذلك التأكيد على رفض أي محاولة استغلال للتغييرات التي تشهدها المملكة للترويج لأي أفكار لا تناسب قيم وتعاليم المملكة ومبادئ الدين الحنيف وأخلاق المجتمع.

دين الوسطية والاعتدال

كان ولي العهد قد أكد في سبتمبر الماضي، خلال الاحتفال بالذكرى الـ88 لتأسيس المملكة، على إرساء مبادئ الشفافية والعدالة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، لافتاً إلى تشرف المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، ورعاية الحجاج والمعتمرين والزوار.

وقال إن السعودية متمسكة بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال، ومحاربة بلا هوادة التطرف والإرهاب.

ثوابت الدين الحنيف

وتابع: “وطننا الغالي الذي انطلق منه الإسلام وأضيئت منه أنوار النبوة، سيظل متمسكاً بثوابت الدين الحنيف دين الوسطية والاعتدال، ومحارباً بلا هوادة التطرف والإرهاب وفقاً لما أكده خادم الحرمين الشريفين عندما قال إنه: لا مكان بيننا لمتطرف يرى الاعتدال انحلالاً ويستغل عقيدتنا السمحة لتحقيق أهدافه، ولا مكان لمنحل يرى في حربنا على التطرف وسيلة لنشر الانحلال واستغلال يسر الدين لتحقيق أهدافه”.

وأكد ولي العهد حينها أنه لن يُسمح لأحد، أياً كان، أن يعتدي على سيادة وطننا أو يعبث بأمنه، مشيداً بجهود أبناء وطننا المعطاء في كل الميادين، وفي مقدمتهم جنود الوطن وحماة أمنه الذين سطروا أروع الملاحم البطولية للذود عن الدين وحياض الوطن، داعياً الله سبحانه للشهداء بالرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء.