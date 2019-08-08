محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ21

المواطن - مروة نبيل

كلل نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح مجهوده مع نادي ليفربول خلال الموسمين الماضيين بالحصول على لقب أفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ21.

صلاح الأفضل

وأعلن موقع “ليفربول دوت كوم”، عن اختيار محمد صلاح كأفضل مهاجمي الريدز في القرن الـ21، ليتفوق على العديد من نجوم الفريق الإنجليزي المميزين، وعلى رأسهم لويس سواريز نجم نادي برشلونة الإسباني الحالي.

وتحدث الموقع الإنجليزي عن صلاح قائلًا: “محمد صلاح حقق نجاحات رائعة وأرقامًا قياسية خلال موسمين فقط هما فترة مشواره مع نادى ليفربول، حيث خاض 105 مباراة بقميص الريدز في مختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية”.

وأضاف أن محمد صلاح نجح في تسجيل 71 هدفًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي في جميع البطولات بمعدل 0.68 هدف في المباراة الواحدة.

وتابع: “لم تتوقف نجاحات محمد صلاح مع ليفربول عند هذا الحد، بعدما ساهم في تتويج الريدز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي للمرة الأولى منذ عام 2005”.

أفضل مهاجمي ليفربول

وجاء سواريز في المركز الثاني بقائمة أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ21، يليه روبي فاولر، ثم مايكل أوين، وحل فرناندو توريس خامسًا، ثم ساديو ماني، وجاء فيرمينيو في المركز السابع، يليه دانييل ستوريدج.