محمد صلاح: لا أحب تقنية الـVAR

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول، محمد صلاح، أنه لا يُحب تطبيق تقنية الفيديو المساعد VAR، رغم أنها ستمنحه المزيد من ركلات الجزاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وقال محمد صلاح خلال تصريحاته التي نشرها موقع “CNN” اليوم الثلاثاء: “تطبيق الفار؟ لا أحب ذلك.. هذا رأيي لأنني أحب كرة القدم كما هي.. أحب كرة القدم بالأخطاء التي يرتكبها الحكام، وبالعدوانية التي تحدث من قبل اللاعبين”.

وأضاف نجم ليفربول الإنجليزي: “تطبيق الفار مهم في بعض الأحيان، لحماية اللاعبين من الألعاب الخطيرة. وأرى أن هذا يمكن أن يكون السبب الوحيد للعودة إلى تقنية الفيديو في المباريات”.

واستكمل نجم المنتخب المصري الأول لكرة القدم، تصريحاته قائلًا: “بالنسبة لي أقبل كرة القدم بأخطاء الحكام واللاعبين، وبهذه الطريقة تزداد اللعبة إثارة”.

وتابع محمد صلاح تصريحاته قائلًا: “ادعاء السقوط في الموسم الماضي!! سأحصل على المزيد من ركلات الجزاء هذا الموسم بوجود تقنية الفيديو”.