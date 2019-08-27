محمد كنو الأفضل في مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - مروة نبيل

منح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نجم الزعيم، محمد كنو، جائزة أفضل لاعب في مباراة الهلال والاتحاد اليوم، التي أُقيمت على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.

محمد كنو:

وقدم محمد كنو مستوى مميزًا في مباراة الهلال والاتحاد اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، والتي انتهت بالتعادل بدون أهداف بين الفريقين.

وبلغت دقة تمريرات محمد كنو خلال مباراة الهلال والاتحاد اليوم 88%، بإجمالي لمسات للكرة 84 مرة، وكان له تسديدتان على المرمى، وخطأ واحد مُكتسب.

الهلال والاتحاد:

واتسمت مباراة الهلال والاتحاد بالندية الشديدة، وسط محاولات من الفريقين لتسجيل هدف وتحقيق الفوز، إلا أن اللاعبين لم ينجحوا في هز الشباك، لتنتهي المواجهة الآسيوية بالتعادل السلبي، ويتأجل الحسم إلى لقاء الإياب.

ومن المقرر أن يلعب الهلال والاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، في السابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”.