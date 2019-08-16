مخالفات صادمة في أسواق السمك بالعاصمة المقدسة

المواطن - مكة المكرمة

نفذت بلدية الشوقية الفرعية في مكة المكرمة، حملة رقابية على سوق السمك المركزي بالكعكية، أسفر عنها ضبط عدة مخالفات.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة: إن أبرز المخالفات هي تدني مستوى نظافة بعض المحلات، وعدم التزام العمال بلبس القفازات، حيث تم إتلاف 113.5 كيلو سمك و20 كيلو جمبري فاسد؛ لسوء الحفظ، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

كما واصلت بلدية الغزة الفرعية حملة الرقابة البلدية على سوق السمك المركزي بـ جرول، حيث أسفر عنها ضبط عدة مخالفات، أبرزها: وجود فتحات صرف صحي مفتوحة، ووجود آثار صدأ في التجهيزات، وتدني مستوى النظافة العامة، حيث تم اتخاذ اللازم وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية على المخالفين.