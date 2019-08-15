مخاوف الركود تواصل ضغطها على أسعار النفط

المواطن - متابعة

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس عقب خسائر حادة تكبدتها أثناء الليل مع ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على نحو مخالف للتوقعات، وفي الوقت الذي تفاقمت فيه المخاوف بشأن الركود وصدرت فيه بيانات اقتصادية من الصين وأوروبا مخيبة للتوقعات.

وتراجع خام برنت 13 سنتًا أو 0.2% إلى 59.35 دولار للبرميل بعد أن انخفض 3% في الجلسة السابقة.

وزاد الخام الأميركي خمسة سنتات أو 0.1% إلى 55.28 دولار للبرميل بعد أن تراجع 3.3% في الجلسة السابقة.

وتسبب مزيج من سلسلة بيانات تُشير إلى تباطؤ النمو العالمي في ظل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتواصل ارتفاع مستويات مخزون النفط في الولايات المتحدة إلى انحسار التفاؤل الذي شهدته أسواق الخام في الآونة الأخيرة، لكنها أذكت توقعات بأن كبار المنتجين ربما يتخذون خطوات أخرى لدعم الأسعار.