مخطط إيراني سري لضرب استقرار سوق النفط العالمي

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت شبكة CNBC الأمريكية عن قيام ناقلات النفط الإيرانية بتفريغ إمداداتها في الموانئ الصينية بسرية شديدة، وذلك على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على النفط الخام الإيراني.

وحسب بيانات تتبع السفن، فإن هذه التدفقات، التي يقول الخبراء إنها لا تظهر أيَّ علامات على التوقف القريب، يمكن أن تعطل بشكل خطير المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وكذلك أسواق النفط، حال قررت بكين استخدامها فعليًا.

وتتراوح التقديرات المتعلقة بحجم النفط الإيراني الذي وصل إلى الصين في الفترة ما بين يناير ومايو من 12 مليون برميل إلى 14 مليون برميل، وهي كمية يقول مراقبو السوق إنها قد تؤثر بشكل كبير على سعر النفط.

وقال جون كيلدوف، الشريك المؤسس لشركة “كابيتال” التجارية، للشبكة الأمريكية: “إذا كانت الصين تشتري بقوة النفط الخام الإيراني، فمن المرجح أن تنخفض أسعار النفط بمقدار 5.00 دولارات إلى 7.00 دولارات للبرميل”.

وأضاف: “سيكون منفذًا ذا أهمية كبيرة للإمدادات الإيرانية التي تعرضت للعقوبات الشديدة.”

وتسعى إيران لنسف استقرار سوق النفط العالمي عبر زعزعة الجهود التي تبذلها منظمة الدول الصدرة للنفط أوبك، والبلدان غير الأعضاء، لإحداث التوازن بين العرض والطلب في السوق العالمي.