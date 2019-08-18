مدة غياب لويس سواريز تصدم برشلونة

المواطن - محمد سمعه

تعرّض نادي برشلونة الإسباني لصدمة كبيرة، بعدما انتشرت أخبار تُفيد بأن اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب عن صفوف البارشا حتى شهر سبتمبر.

وشارك لويس سواريز في مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني التي أُقيمت أول أمس الجمعة، ولكنه خرج من المباراة قبل نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة.

ومن المتوقع غياب لويس سواريز عن مباريات برشلونة لمدة 14 يومًا، بسبب الإصابة في القدم اليمنى، مما يعني غيابه عن مباراتي ريال بيتيس وأوساسونا في الدوري الإسباني.

سقط نادي برشلونة في فخ الخسارة أول أمس الجمعة أمام نادي أتلتيك بلباو بهدف دون رد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني، حيث تسببت الخسارة في أزمة لـ برشلونة في ترتيب الدوري الإسباني.

وسجل اللاعب أرتيز أدوريز هدف نادي أتلتيك بلباو الوحيد عبر مقصية مذهلة في شباك نادي برشلونة في الدقيقة الثامنة والثمانين من عمر المباراة، ليحتل بلباو بهذا الانتصار صدارة ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا بالطبع.

وبعد نهاية مباراة برشلونة وأتليتك بلباو، أبدى جمهور النادي الكتالوني غضبه من المدرب إرنستو فالفيردي الذي لم ينجح في إدارة المباراة، وتسبب في عدم سيطرة البارشا على صدارة ترتيب الدوري الإسباني منذ بداية الليجا في موسمها الجديد.

ويتواجد نادي برشلونة بشكل مؤقت في المركز العشرين في ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2019-2020.