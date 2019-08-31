مدرب #الأهلي في أمان

المواطن - محمد سمعه

تنفس المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ الأهلي، الصعداء وذلك بعد فوز الراقي اليوم بصعوبة على الاتفاق في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاش إيفانكوفيتش فترة صعبة في الفترة الأخيرة، بعد دخوله في أزمة مع السوري عمر السومة، وبعد خروج الأهلي من دوري أبطال آسيا، بالإضافة للتعادل مع نادي العدالة في الجولة الأولى من الدوري.

فوز الأهلي على الاتفاق، جعل المدرب إيفانكوفيتش في أمان حتى يُترك له الوقت من أجل إعادة ترتيب أوراق الأهلي لتحقيق المأمول والمنتظر للجمهور الأهلاوي في موسم 2019-2020.

وقالت تقارير صحافية: إن إدارة الأهلي بدأت تتفاوض مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لـ الزمالك المصري من أجل العودة وتدريب الراقي في ولاية ثالثة في حال تمت إقالة المدرب إيفانكوفيتش.

وحرصت فئات عديدة من جماهير النادي الأهلي، على توجيه الشكر لفريق العدالة، والذي كان المتسبب الرئيسي في الصحوة الأخيرة لإدارة الراقي من أجل حسم الصفقات المناسبة، والتي تخدم مصالح الأهلي في بطولات موسم 2019-2020.

وكان الأهلي أعلن أمس الجمعة، عن ضمه للجزائري يوسف بلايلي من الترجي الرياضي التونسي، وتعاقده مع محمد المجحد لاعب نادي الفتح واللاعب لوكاس ليما ظهير أيسر نادي نانت الفرنسي.

وكتب حساب يحمل اسم أبو ريال عبر تويتر قائلًا: الله يخليك يا عدالة في الدوري.

وقال حساب آخر يحمل اسم الشهري: شكرًا للأمير منصور بن مشعل، الله ينفع به بعد هذه الصفقات.

وعلّق حساب يحمل اسم ملكي 51 قائلًا: ما نخفوش احنا الملكي.