مدرب الاتحاد: قدمنا مباراة ممتازة

المواطن - محمد سمعه

أعرب المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، عن سعادته الكبيرة؛ وذلك بعد فوز العميد على نادي العهد اللبناني بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية.

وقال سييرا عقب المباراة: بشكل عام قدمنا مباراة ممتازة من جميع النواحي، ولا بد من إثبات ذلك في مباراة الإياب، وخطف بطاقة التأهل.

وتابع مدرب الاتحاد: يجب أن نستمر في العمل ومواصلة التحسن وتحقيق النتائج الإيجابية وعدم الاكتفاء أيضًا بما تم تحقيقه في الفترة الأخيرة.

وفي السياق ذاته، كشف الصربي ألكسندر بريجوفيتش مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن سر صعوبة مباراة العهد اللبناني بالأمس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وقال بريجوفيتش عقب المباراة: واجهنا صعوبة لأن الفريق الذي نواجهه كان يدافع بخمسة لاعبين، سجلنا الهدف المبكر وهو ما جعل الأمر أسهل، سعداء بالفوز باللقاء وأيضًا بفوزي بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وبدأت مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بشكل سريع، وتمكّن البرازيلي رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 14، بعد تلقيه تمريرة مميزة من فيتشيو، قبل أن يُحرز المدافع المغربي مروان دا كوستا الهدف الثاني برأسية في الدقيقة 27.

وواصل لاعبو العميد الضغط على الفريق الضيف، وعزز الصربي أليكساندر بريجوفيتش تقدم فريقه بهدف ثالث في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بتقدم النمور بنتيجة 3/ 0.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني اليوم، تقاسم الفريقان السيطرة، وظهرت خطورة الفريق الضيف، إلا أن حارس العميد عساف القرني تألق أمام تسديداتهم.

وفشل لاعبو العميد في إحراز مزيد من الأهداف خلال أحداث الشوط الثاني، لتنتهي مباراة الاتحاد ضد العهد اللبناني بفوز النمور بثلاثية نظيفة، ليقترب من التأهل إلى ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.