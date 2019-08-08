مدرب الهلال السابق يقترب من تدريب الزمالك

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الزمالك المصري قريبًا للغاية من إعلان التعاقد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بـ الزمالك خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

وأشارت تقارير صحافية مصرية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بات قريبًا من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقه مع رامون دياز لتدريب الزمالك في الموسم الجديد 2019-2020.

يملك المدرب رامون دياز خبرة جيدة في المنطقة العربية، حيث سبق له تدريب ناديي الهلال والاتحاد في السعودية، بالإضافة إلى تدريبه لنادي بيراميدز المصري في موسم 2018-2019.

من ناحية أخرى أعلن نادي الزمالك المصري، أمس الخميس، عن تأجيل مباراته ضد ديكاداها الصومالي في ذهاب الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتلقّى نادي الزمالك خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، يُفيد بموافقته على تأجيل مباراته ضد بطل الصومال إلى يوم 16 من شهر أغسطس الجاري على استاد بتروسبورت، بدلًا من إقامتها، يوم الأحد المقبل.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تُوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، ويأمل الظهور بمستوى مميز في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا والمنافسة على اللقب.