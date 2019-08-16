مدرب تشيلسي يدافع عن نجمه بعد الإساءات العنصرية

المواطن - محمد سمعه

انتقد المدرب الإنجليزي فرانك لامبارد، مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي، الإساءات العنصرية التي تعرض لها اللاعب الإنجليزي تامي أبراهام لاعب البلوز، بعد إهداره لركلة جزاء ترجيحية أمام ليفربول، أول أمس الأربعاء، في بطولة السوبر الأوروبي.

وتحدث فرانك لامبارد قائلًا: مشجع لـ تشيلسي هو من أساء إلى تامي أبراهام عنصريًّا، يا له من أمر مقزز، واللاعب بالفعل كان محبطًا من إهدار ركلة الجزاء الترجيحية.

وتابع مدرب تشيلسي: أبراهام طلب مني تسديد ركلة الجزاء الخامسة أمام ليفربول، لأنه أراد أن يكتسب الشجاعة في حدث مهم مثل مباراة السوبر الأوروبي.

ونجح نجم تشليسي الإنجليزي، الإيطالي جورجينيو، في تسجيل هدف ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، ليحقق إنجازًا مميزًا في بطولة كأس السوبر الأوروبي.

وأكد حساب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن نجم تشليسي أصبح أول لاعب إيطالي يهز الشباك في كأس السوبر الأوروبي منذ مواطنه فيليبو إنزاجي مع فريق ميلان.

وساهم فيليبو إنزاجي في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي بلقب كأس السوبر الأوروبي عام 2007، حيث سجل هدفًا في شباك إشبيلية الإسباني، في المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وظهر تشليسي بمستوى مميز ضد ليفربول في مباراة كأس السوبر الأوروبي 2019، ونال أداؤه إشادة كبيرة، رغم خسارة اللقب بركلات الترجيح

وكانت مباراة تشليسي ضد ليفربول قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليعلب الفريقان شوطين إضافيين، وأحرز كل منهما هدفًا، قبل أن تبتسم ركلات الترجيح للريدز، وتمنحه لقب كأس السوبر الأوروبي الغائب عن خزائنه منذ 2005.