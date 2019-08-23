مدرب مانشستر يونايتد يدعم بوجبا
بعد إهداره ركلة جزاء

مدرب مانشستر يونايتد يدعم بوجبا

2019/08/23
الساعة 4:17 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

دعم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أولي جونار سولسكاير نجمه الفرنسي بول بوجبا، مؤكدًا أنه سيواصل تسديد ركلات الجزاء.

وأهدر بول بوجبا ركلة جزاء خلال مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما تسبب في تعرضه لانتقادات جماهيرية.

وقال سولسكاير: “متأكد من أنكم سترون بول بوجبا مجددًا وهو يسجل ركلات جزاء لمانشستر يونايتد، سنرى متى تكون القادمة”.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلًا: “ماركوس راشفورد وبول بوجبا سيواصلان القيام بهذه المهمة.. ولا يوجد خلاف بينهما حول ذلك”.



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