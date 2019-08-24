مدرب مان يونايتد يكشف سبب السقوط أمام كريستال بالاس

المواطن - محمد سمعه

انتقد النرويجي أولي جونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأداء التحكيمي في مباراة فريقه ضد كريستال بالاس، والتي أُقيمت اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.

وقال سولشاير بعد مباراة كريستال بالاس: أعتقد أن الفرنسي مارسيال له ركلة جزاء واضحة، لكنه لم يكن محظوظًا بالحصول عليها، وعندما يرى حكم المباراة اللقاء سيعرف أنه لم يقدم أفضل ما لديه.

وأضاف سولشاير: هناك ركلة جزاء ثانية لـ ماركوس راشفورد كان يجب الحصول عليها، وأرى أن تقنية حكم الفيديو المساعد تُساعد الحكم على اتخاذ القرارات السليمة.

انتهت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس في الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بفوز كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف.

وكانت مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أُقيمت على ملعب أولد ترافورد في مدينة مانشستر البريطانية.

بدأ الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بضغط هجومي من قبل فريق مانشستر يونايتد، والذي قاتل بكل قوة من أجل إحراز الهدف الأول.

وتمكن نادي كريستال بالاس من إحراز الهدف الأول في الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، عبر اللاعب الغاني جوردان أيوا في الدقيقة الثالثة والثلاثين، بعد خطأ دفاعي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، بتقدم نادي كريستال بالاس بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني من مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، أهدر اللاعب الإنجليزي ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ركلة جزاء لصالح فريقه في الدقيقة السبعين.

وبعد معاناة، تمكن نادي مانشستر يونايتد من إحراز هدف التعادل عبر اللاعب دانيل جيمس في الدقيقة التسعين من عمر المباراة بطريقة جميلة.

لم تستمر أفراح مان يونايتد ضد كريستال بالاس كثيرًا؛ حيث تمكن الأخير من إحراز هدف الفوز القاتل عبر اللاعب باتريك فان انهولت في الدقيقة الثالثة والتسعين.

تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند أربع نقاط بعد الخسارة في مباراة مان يونايتد ضد كريستال بالاس، والتي أُقيمت اليوم.