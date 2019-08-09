مديرة شرطة أوكلاند: دعوة خادم الحرمين لذوي ضحايا كرايستشرش جاءت في وقتها

المواطن - واس

عبرت مديرة شرطة أوكلاند بنيوزيلندا نائلة حسن عن عظيم امتناها وشكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على شمولها ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وقالت نائلة حسن في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن توجيه الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – شمل جميع عائلات الضحايا والمصابين نتيجة الهجوم الذي وقع على جامع النور في مدينة كرايستشرش.

وأضافت ” أن توقيت تمكين الضيوف النيوزيلنديين من أداء فريضة الحج كان في غاية الأهمية لتجاوز الأزمة، مؤكدةً أن عائلات الضحايا والمصابين لن ينسون هذا اليوم, وهذه المواقف الأخوية لها وقعها الكبير في تخفيف الألم الأزمة.

وأشارت إلى أن رحلة الحج كانت مريحة وميسرة منذ مغادرة بلادها وحتى الوصول إلى المشاعر المقدسة, مشيدةً بحسن كرم وضيافة حكومة المملكة وحفاوة الشعب السعودي في مناطق ومرافق المشاعر كافة.