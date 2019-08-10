مدير الأمن العام يتفقد المواقع الأمنية في مشعر عرفات

مدير الأمن العام يتفقد المواقع الأمنية في مشعر عرفات

2019/08/11
الساعة 12:06 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - مكة المكرمة - المشاعر المقدسة

قام مدير الأمن العام، الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أمس 9/ 12/ 1440هـ، بجولة تفقدية إلى عدد من المواقع الأمنية بمشعر عرفات، اطلع خلالها على مجمل الجهود الأمنية والمرورية والتنظيمية التي أعدتها قوات أمن الحج للتيسير على حجاج بيت الله الحرام، حيث رافق معاليه في هذه الجولة عدد من قيادات قوات امن الحج التنفيذية.

كما تضمنت جولة معاليه تفقد التجهيزات الأمنية التي أعدتها الجهات الأمنية لمنطقة جبل الرحمة ومحيط مسجد نمرة وكذلك الوقوف على الطرق التي تودي إلى مشعر مزدلفة، واختتم معاليه الجولة بزيارة مقر الأمن العام بمشعر عرفات، واطمأن على سير العمل.



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