مدير تعليم تبوك يتفقد مستودعات الكتب

المواطن - تبوك

قام المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري اليوم بجولة تفقدية على مستودعات الكتب المدرسية المركزية بالمنطقة، واطلع يرافقه المساعد للخدمات المساندة سعيد القحطاني والمساعد للمدرسية د. سلطان العنزي وأمين الإدارة موسى الحربي على سير العمل في المستودعات وخطة توزيع الكتب المدرسية على مدارس البنين والبنات.

كما وقف العُمري على مستودع الأثاث المدرسي والوسائل التعليمية ومستودع الرجيع وذلك بهدف الوقوف على سير العمل بها والاطمئنان على آلية توزيع المقررات الدراسية والأثاث المدرسي على المدارس استعداداً للعام الدراسي المقبل واستمع مدير التعليم خلال جولته إلى شرح مفصل من مدير إدارة المستودعات عبدالكريم العبدالكريم عن آلية سير العمل وخطوات الاستلام والحفظ وآلية التوزيع واسترجاع الفائض كما تفقد خلال جولته قسم الصيانة وحث الجميع على بذل مزيد من الجهد وسرعة التواصل والتجاوب مع الميدان التربوي ومطالباً الجميع بمضاعفة الجهد قبل بدء العام الدراسي المقبل.