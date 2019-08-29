مدير تعليم رجال ألمع: تقصيرنا يعني التقصير في حق 15 ألف طالب وطالبة

المواطن - رجال ألمع

أكد مدير التعليم برجال ألمع إبراهيم كدوان، خلال لقائه مع قيادات تعليم ألمع أنهم يتحملون المسؤولية أمام الله ثمّ أمام القيادة ووزير التعليم حمد آل الشيخ في القيام بأعمالهم وخدمة أجيال الوطن، مضيفًا “أي قصور يحصل مني أو منكم فهو قصور في حق 15 ألف طالب وطالبة وأنا أحملكم المسؤولية، كلاًّ في مجاله”.

وأضاف خلال اللقاء الذي نظمته أمانة تعليم رجال ألمع يوم أمس الأربعاء بحضور المساعدين والمساعدة للشؤون التعليمية للبنات وقيادات التعليم من البنين والبنات، أنه سيتم تفعيل مبادرات أمير المنطقة التي تعزز مبدأ حسن الوفادة وعسير أجمل، وتنفيذ توجيهات وزير التعليم في خدمة الطالب والطالبة والمعلم والمعلمة وهما المستهدفان بالتطوير الذي تسعى له الوزارة.

وطرح المساعد للشؤون التعليمية أحمد العرفجي ورقة عن التأثير في فرق العمل تحدث فيها عن أهم أدوار القائد وخطة إدارته أو قسمه التي ترسم العمل الناجح وتجوده.

وتلا ذلك، قراءة ورقة للمساعد للشؤون المدرسية علي مضواح، التي أكد فيها أن قيادات الإدارة هم من يرسمون العمل بروح الفريق الواحد، وبتكامل الأدوار والمهام يتحقق العمل النوعي الذي يسهم في تحقيق تطلعات وزارة التعليم ورفع مستوى التحصيل الدراسي للطلاب والطالبات.

من جانبها، أوضحت المساعدة للشؤون التعليمية عزيزة حسن في ورقتها أن التغيير يبدأ من الفرد باتجاه مجتمعه ومؤسسته، والمملكة أمام مرحلة تحتاج إلى تضافر الجهود وصناعة التغيير الإيجابي وإحداث الفرق في العمل والميدان التعليمي لنحقق رؤية وطن وطموح قيادته.