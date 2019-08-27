مدير Six Flags: ألعاب القدية ستحطم الأرقام القياسية

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

تسير المملكة بخطى واثقة من أجل تحقيق أحد أهم أهداف رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر الدخل الاقتصادية، والذي يكمن في تطوير مصادر الجذب السياحي لتصبح قادرة على تحقيق 10% من إجمالي الناتج المحلي في المملكة.

وفي الشهر المقبل، ستقدم المملكة تأشيرة سياحية جديدة تأمل أن تجتذب الزوار الأجانب، وهي آلية ميسرة لدخول السائحين الراغبين في زيارة المملكة بسلاسة.

ترفيه مشروع القدية

وتشترك مؤسسة Six Flags، وهي أكبر مُشغل عالمي للمتنزهات الترفيهية، في مشروع القدية الضخم بالمملكة، وهي “مدينة ترفيهية رائعة” قيد الإنشاء على بعد 40 كيلومترًا خارج الرياض.

وقال ديفيد ماك كيليبس، رئيس عمليات المنتزهات الدولية لـSix Flags لقناة CNBC الأمريكية: “في مشروع القدية، سنطرح 28 لعبة، منها 12 لعبة ستحطم الأرقام القياسية العالمية”.

أهمية اقتصادية

وأشارت الشبكة الأمريكية، إلى أن الكثير من أهداف المملكة على مستوى الترفيه، تؤكد أنها ستصبح واحدة من أفضل خمس وجهات للسائحين في العالم.

وأكدت الشبكة الأمريكية، أن القدية هي واحدة من بين المشاريع الضخمة العديدة قيد التطوير داخل المملكة، والتي ستسهم في إتاحة ما مجموعه مليون وظيفة جديدة.

وقال مايكل راينينجر الرئيس التنفيذي لشركة القدية لـ CNBC “إنها عُملة ذات وجهين.. من ناحية، نحن نفتح هذه الفرص التي تخلق تجارب نمط الحياة وخبرات نوعية من خلال الترفيه والرياضة والفنون، ولكن من أجل القيام بذلك، نحن أيضًا نخلق فرصاً اقتصادية في شكل وظائف، بالإضافة إلى الإنفاق على كل المشاريع الاقتصادية التي تتفرع عن هذا النوع من الاستثمارات.”