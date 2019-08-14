مران الهلال.. تدريبات استرجاعية ومناورة

المواطن - مروة نبيل

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تدريباته الجماعية، مساء اليوم الأربعاء، بعدما نجح في التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 على حساب النادي الأهلي.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأهلي مرانًا استرجاعيًّا، وأجرى بقية اللاعبين تدريبًا اعتياديًّا تركز في مجمله على الجانب الفني.

واختتم الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال اليوم بفرض مناورة على جزء من الملعب.

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، مران الفريق الأول لكرة القدم اليوم، لدعم اللاعبين وتحفيزهم على تحقيق الأفضل في الموسم الرياضي الجديد.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره أبها في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، يوم 23 من شهر أغسطس الحالي.