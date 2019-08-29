مسافرو مطار أبها لـ”المواطن”: الرحلات مستمرة والأوضاع آمنة

المواطن - فهد القحطاني - أبها

وثقت عدسة “المواطن” حركة المسافرين في مطار أبها، عقب سقوط مقذوف مُعادٍ على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يوميًا آلافُ المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين وجنسيات مختلفة.

وتجولت “المواطن” في مطار أبها الذي ظهرت فيه جليًا مظاهر الأمن والأمان، فيما بعث عدد من مسافري مطار أبها، عبر “المواطن“، برسالة طمأنة بعد الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مؤكدين أن جميع الرحلات في المطار مستمرة دون توقف رغم الاعتداء الإرهابي، كما تواصلت جميع الرحلات بشكل اعتيادي لنقل الركاب في صالتي المغادرة والقدوم وبصورة طبيعية.

وتستمر المليشيا الحوثية الإرهابية في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ (كروز)، ما يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تُعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، بحسب بيان التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن.