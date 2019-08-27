مستشفى شرق جدة يطلق حملة صحتي في مدرستي

المواطن - جدة

أطلق مستشفى شرق جدة أمس فعاليات الحملة الصحية التوعوية صحتي في مدرستي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

وتستمر الحملة على مدى خمسة أيام مُوزعة بالأماكن والمراكز التجارية بمشاركة المراكز الصحية العاملة في نطاق المستشفى، مستهدفة فئة الطلاب والطالبات من عمر الخمس سنوات وحتى الثامنة عشرة وأيضاً أولياء الأمور لرفع مستوى الوعي والثقيف الصحي لديهم.

وتعمل الحملة على التواصل ونشر التثقيف الصحي بجميع المدارس وتعريف المجتمع عامة والطلاب وأولياء أمورهم خاصة ببرامج ومبادرات الصحة المدرسية المطبقة في المدارس وتدعو الجميع للمشاركة في فعاليات الحملة حيث تقوم مجموعة من منسوبي المستشفى والمراكز التابعة لها بتقديم شرح وافٍ للزوار حول النشاطات والمبادرات للخدمات المقدمة من برامج توعوية لطلبة المدارس.

كما تعرف الحملة ببرنامج الفحص الاستكشافي وكيفية إجرائه لجميع الطلاب وطالبات المراحل الدراسية وأيضاً من ضمن الأهداف مبادرة خفض معدلات السمنة لدى الطلبة “رشاقة”، وإجراء فحص كتلة الجسم لجميع طلاب المراحل الدراسية إلى جانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحص لهم وتكون بتواجد عيادات الأسنان المحمولة والمتنقلة لتقديم الخدمة المتكاملة للجميع.