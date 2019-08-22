مستفيد رُزق بمولود هل يشمله دعم حساب المواطن بالدفعة الـ22 ؟

المواطن - الرياض

أوضح برنامج حساب المواطن أنه في حال تمت إضافة التابع بعد تاريخ 10″ أغسطس ” سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة الأهلية لشهر ” أكتوبر” وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها.

جاء ذلك رداً على مستفيد وجه سؤالاً قال فيه: “أسعد الله مساءكم بالعافية أنا جاني ولد وأضفته معي هل يحتسب معي في الدفعة 22 وشكراً”.

وردّ حساب المواطن بقوله “حياك الله، في حال تمت إضافة التابع بعد تاريخ 10″ أغسطس ” سيتم دراسة أهلية التابع ضمن دورة الأهلية لشهر ” أكتوبر” وإبلاغك باستيفائه لشروط الأهلية من عدمها عن طريق زيارة حسابك (دراسة الأهلية) ولن تشمله دفعه شهر سبتمبر نسعد بخدمتك”.

يُذكر أن المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن، سلطان القحطاني، أوضح في وقت سابق، أن مجموع المبالغ المودعة للمستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه حتى العاشر من أغسطس الجاري، بلغت 50 مليار ريال.

وأضاف أن إجمالي مبالغ التعويضات المدفوعة بأثر رجعي من الدفعة الأولى إلى الدفعة الـ21 (شهر أغسطس) أكثر من 370 مليون ريال.

وتابع القحطاني قائلًا: “إن أرباب الأسر الذين حصلوا على الدفعة الأخيرة 2.2 مليون رب أسرة، لديهم 8.7 مليون تابع، فيما بلغ عدد المستقلين 1.5 مليون مستفيد، منهم 781 ألف مستفيدة مستقلة، و718 ألف مستفيد مستقل”.