مستوطنون يقتحمون الأقصى وعلى رأسهم وزير زراعة الاحتلال

المواطن - متابعة

اقتحم مستوطنون من الاحتلال الإسرائيلي بينهم وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك.

وقالت تقارير فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، من باب المغاربة، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المنتشرة في ساحات المسجد.

كما قاد وزير الزراعة في حكومة الاحتلال أوري أرئيل مجموعة من المستوطنين، وتجولوا في ساحات الأقصى.

وفتحت شرطة الاحتلال باب المغاربة أمام الاقتحامات في ذكرى ما يسمى “خراب الهيكل” بقرار من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتياهو ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان وكبار الضباط من الشرطة.