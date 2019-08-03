مسرحي يهدي الفضية الثانية لأخضر قوى الإعاقة

المواطن - واس

حقق لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة العداء أسامة مسرحي المركز الثاني والميدالية الفضية اليوم في سباق 200 متر بزمن 56 : 26 ثانية” رقم شخصي جديد “ضمن بطولة العالم للشباب لألعاب القوى في مدينة نتويل السويسرية .

وهي الميدالية الفضية الثانية بعد الأولى أمس في سباق 100 متر للعداء المسرحي الذي عبر عن سعادته بإضافة إنجاز آخر للسعودية في بطولة العالم ، مؤكداً أن الزمن الذي حققه اليوم سيكون له تأثير كبير في التقدم بالترتيب العام على مستوى العدائين الشباب في العالم ، حيث كان الزمن السابق ( 97 :27 ثانية).

ويمثل الأخضر في البطولة الثنائي علي النخلي “شلل دماغي “وأسامة مسرحي “إعاقة بصرية “بعد أن أنهيا استعداداتهما للمشاركة في هذا المحفل العالمي من خلال معسكر إعدادي في مدينة بيدقوش البولندية لمدة شهر تخلله المشاركة في ملتقى بولندا الدولي للعداء النخلي الذي حقق خلاله 3 ميداليات “ذهبيتان وفضية ” في التجمع الدولي الذي شارك فيه 500 لاعب ولاعبة يمثلون 34 دولة .