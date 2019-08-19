مشاريع حيوية متعثرة منذ 7 سنوات على طريق الملك عبدالله!
تربط بين أحد رفيدة وأبها

مشاريع حيوية متعثرة منذ 7 سنوات على طريق الملك عبدالله!

2019/08/19
الساعة 8:51 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن- فهد القحطاني- أحد رفيدة

ناشد عدد من المواطنين والزوار وسالكي طريق الملك عبدالله الرابط بين محافظة أحد رفيدة وأبها، سرعة الانتهاء من مشاريع حيوية متعثرة تتضمن جسورًا ودوارات وخدمات أخرى على هذا الطريق الذي يربط منطقة عسير بنجران.

وقالوا: إن بعض المشاريع متعثرة منذ 7 سنوات وأكثر؛ مما سبب إزعاجًا كبيرًا لجميع مرتادي الطريق يوميًّا من الموظفين والطلاب والسياح والمسافرين؛ وذلك بسبب وجود 7 تحويلات وأكثر من 11 مطبًّا صناعيًّا.

وطالبوا الجهات المسؤولة بمنطقة عسير ووزاراتها بتلبية مطالبهم وإيجاد حل لإكمال المشاريع المتعثرة التي أخذت أطول مدة في توقفها!




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