مشاهير الرياضة في الحج .. ينشرون رسالة الإسلام السامية

المواطن - محمد سمعه

حرص العديد من نجوم رياضة كرة القدم العالميين على أداء مناسك الحج هذا العام، من أجل تحقيق تجربة مميزة وفريدة من نوعها بالنسبة لهم على المستوى الروحي والنفسي.

أبرز مشاهير الرياضة

تواجد في حج هذا العام كل من النجم الأسطوري سامي الجابر نجم نادي الهلال الأسبق، والفرنسي أبو ديابي لاعب نادي آرسنال الإنجليزي الأسبق والنجم السنغالي الشهير ديمبا با لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي الأسبق واللاعب فيليب كريستوفال نجم نادي برشلونة الإسباني الأسبق بالإضافة لتواجد النجم المالي عمر كانوتيه لاعب نادي إشبيلية الإسباني السابق.

إشادة بمجهودات المملكة الكبيرة

تحدث أبو ديابي عن جهود المملكة لخدمة حجاج بيت الله الحرام فقال: المملكة قامت بجهود عظيمة من أجل تسهيل خطوات الحج على حجاج بيت الله الحرام، والحكومة في المملكة قامت بجهود رائعة لا تُنكر في كل خطوة ليكون الأمر سهلًا، وفي كل مرة آتي للحج أرى التطور والاختلاف بعد عمل رائع من قبل القيادات في المملكة.

وأضاف أبو ديابي: من المهم للاعب المسلم أن ينشر قيم الدين الإسلامي الحنيف في الملعب وخارجه.

أما اللاعب فيليب كريستوفال فقال: السعودية دائمًا تضرب أروع الأمثال في التعامل باحترافية مع الحجاج خاصة في ظل الأعداد الكبيرة والتي تأتي إلى المملكة، مضيفًا أن جميع الحجاج سعداء بأداء مناسك الحج في ظل الخدمات المميزة والتي تُقدمها المملكة.

وانتشرت صورة أبو ديابي رفقة النجم السنغالي ديمبا با بملابس الإحرام أثناء تأدية مناسك الحج عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

لا شك أن تواجد مشاهير الرياضة لتأدية مناسك الحج، يُعزز من فرص نشر قيم الدين الإسلامي الحنيف للعالم أجمع بجانب الرد على كل الحملات الكاذبة والتي تشوه قيم وسماحة الدين الإسلامي.

الشيخ ابو ديابي ♥️ https://t.co/UkYUVN3fBz — ىاىڡ العىڡرى (@nstamimi) August 10, 2019