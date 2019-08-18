مشكلة تهدد الهلال والنصر قبل الدوري

المواطن - محمد سمعه

لا شك أن كل فريق مشارك في الدوري السعودي للمحترفين، يسعى للتعاقد مع أقوى الصفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل تقديم النتائج الإيجابية في البطولة.

ويُعاني ناديا الهلال والنصر حاليًا في مركز حراسة المرمى، خاصة مع تذبذب مستوى الحارس الأسترالي برادلي جونز في النصر، وتواجد الحارس عبدالله المعيوف فقط في الفريق الأول بـ الهلال بعد رحيل العُماني علي الحبسي.

علّق الناقد الرياضي خالد الشعلان على موقفي الهلال والنصر قائلًا: أرى أن الهلال والنصر يُعانيان في مركز حراسة المرمى، وكذلك الخطوط الدفاعية تُمثل مشكلة للأندية قبل انطلاق الدوري.

وتابع خالد الشعلان: بالنسبة لي أرى أن أفضل لاعبين سعوديين في الساحة حاليًا هما سلطان الغنام وعبدالله الخيبري، وأتمنى أن تكون إدارة النصر ترغب فقط في ضم محمد الكويكبي لأسباب فنية وليس لإرضاء جمهور النصر فقط.

وارتبط اسم الحارس الأسترالي برادلي جونز بالرحيل عن النصر في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد أخطائه في مباراتي الوحدة الإماراتي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وقررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استمرار تواجد العناصر الأجنبية الحالية في العالمي دون حدوث أي تغيير، مما يعني أن النصر لن يتجه لضم حارس مرمى أو ضم مدافع آسيوي.

وفكرت إدارة النصر في الإبقاء على العناصر الأجنبية بسبب الاندماج والانسجام الذي تحقق منهم مع باقي الفريق خلال الفترة الأخيرة، كما أنه لا يوجد البديل المناسب لضم حارس مرمى أو مدافع آسيوي خلال الفترة الحالية.