مشكلة تُهدد حلم النصر في الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

قال القانوني خالد أبو راشد: إنه يجب على إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، تقديم تقرير مالي لهيئة الرياضة؛ وذلك لتعريف الهيئة بمصادر المال والتمويل داخل أصفر العاصمة.

وتحدث خالد أبو راشد لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: يجب على إدارة النصر إعداد تقرير مالي وتقديمه لهيئة الرياضة خلال الفترة المقبلة، وحسب النظام يُوقع على التقرير المالي للأندية رئيس النادي أو نائبه أو أمين الصندوق.

مشكلة تؤرق النصر:

وأضاف خالد أبو راشد: الاتحاد الآسيوي يهمه تقرير مالي مصادق عليه بغض النظر عن التفاصيل.. لذلك على الإدارة النصراوية الحالية فورًا إعداد تقرير في غضون الساعات المقبلة وإلا يحرم الفريق النصراوي من المشاركة الآسيوية.

وكان برنامج في المرمى، ذكر أن سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة النصر السابق قام بدفع 97 مليون ريال في الموسم الماضي للنادي من جيبه الخاص، وتم قيدها في السجلات الرسمية.

في وقت سابق، أوضح عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، أنه ينوي تقديم شكوى ضد النصر؛ وذلك بسبب عدم دفع إدارة أصفر العاصمة للمبلغ المالي المُتفق عليه عند انتقال عبدالله آل سالم لصفوف النصر في يناير 2019.

وأكد أبانمي أن نادي الفيحاء أرسل خطابًا إلى النصر منذ خمسة أيام للمطالبة بمستحقات صفقة عبدالله آل سالم، لكن العالمي لم يرد.

وقبل قضية عبدالله آل سالم، واجه نادي النصر في الفترة الأخيرة، خطر التعرض لعقوباتٍ من قِبل مركز التحكيم الرياضي، وذلك بعدما تقدم الفيصلي بشكوى ضد أصفر العاصمة.

بدأت القصة عندما تعاقد نادي النصر مع الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام من صفوف الفيصلي مقابل 13 مليون ريال، وكان الناديان اتفقا على تسديد المستحقات في مواعيد محددة، وإذا خالف النصر الاتفاق، فسيكون العالمي مُلزمًا بدفع 10% كغرامة في كل مرة يُرسل فيها مستحقات الصفقة للفيصلي في وقت متأخر.

وقبل تحرك الفيصلي، لمركز التحكيم الرياضي، كان النادي برئاسة فهد المدلج عرض القضية على لجنة فض المنازعات بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم، لكن اللجنة رفضت بند الـ10% بحجة أن هذا الأمر سيكون ربًا.

وبعد هذا القرار، قرّر نادي الفيصلي التحرك لـ مركز التحكيم الرياضي للتقدم بشكوى والمطالبة بباقي مستحقات صفقة انتقال الثنائي حمد آل منصور وسلطان الغنام لـ النصر.

وكان نادي النصر تأخر في تسديد باقي المستحقات لمدة وصلت إلى تسعة أشهر، وبالتالي أصبح النصر مُطالبًا بدفع 13 مليون و300 ألف ريال للفيصلي.

يستعد النصر لمواجهة السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا يوم 16 سبتمبر المقبل.