مشكلة جديدة تُلاحق نيمار بعد تهمة الاغتصاب

المواطن - محمد سمعه

يواجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، مشكلة قضائية جديدة بعد تبرئته من تهمة الاغتصاب وبشكل رسمي.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية: إن مشجعًا لنادي رين الفرنسي، قرر التقدم بشكوى ضد نيمار؛ وذلك بسبب تعدي اللاعب البرازيلي عليه خلال نهائي كأس فرنسا في الموسم الماضي بين سان جيرمان ورين.

ولا يعد عام 2019 هو العام المفضل لـ نيمار والذي تعرض للعديد من المشاكل مثل الإصابات واتهامه بالاغتصاب في البرازيل، ثم أخيرًا اتهامه بالتعدي على مشجع.

وغاب نيمار عن المشاركة مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2017، وذلك بسبب الإصابة.

أُسدل الستار رسميًّا على اتهام الاغتصاب المُوجّه لـ نيمار، وقالت المدعية العامة البرازيلية، فلافيا ميرليني في مؤتمر صحافي: “قررنا تأييد إغلاق القضية؛ لعدم وجود أدلة كافية، وتقرير الطب الشرعي أثبت أن المجني عليها لم تتعرض للاغتصاب”.

أكّد تقرير صحافي، اليوم الجمعة، أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، منح برشلونة فرصة أخيرة لضمه قبل تحويل وجهته إلى ريال مدريد.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إلى أن نيمار سينتظر تحرك برشلونة لحسم عودته إلى الفريق الكتالوني حتى يوم 20 من شهر أغسطس الجاري، خاصة أن ارتداء قميص البارشا مجددًا هو رغبته الأولى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن نيمار لا يستبعد أي خيار من حساباته من أجل الرحيل عن باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي، ما يدفعه للموافقة على عرض الريال، في حالة عدم تحرك برشلونة لحسم الصفقة سريعًا.