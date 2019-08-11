مشكلة لن تُهدد النصر ضد الوحدة

المواطن - محمد سمعه

أكد الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، أن تأخر عملية الاستلام والتسليم أمر طبيعي، ولا تؤثر على الأمور الفنية في نادي النصر.

وتحدث عبدالعزيز المريسل قائلاً: تأخر عملية الاستلام والتسليم أمر طبيعي ولا تؤثر على الأمور الفنية ولن تؤثر كذلك على الصفقات والتي يرغب العالمي في إبرامها.

وتابع المريسل: تحدثت مع صفوان السويكت رئيس النصر وأخبرني عن طبيعة العمل الشاق والذي يقوم به، مضيفاً بأنه يخرج من النادي في تمام الثانية والنصف أو الثالثة فجراً بعد الانتهاء من كافة المسائل الإدارية الموجودة في النادي.

وأضاف عبدالعزيز المريسل: الوضع الآن مُقسم في النصر، الأمور الفنية وأمور الكرة تتعلق بعبدالرحمن الحلافي، أما الأمور القانونية والمالية فذهبت إلى السويكت لأنه متخصص قانوني في الأساس.

رأي آخر مخالف

وحلل الناقد الرياضي محمد الذايدي الأوضاع الإدارية، التي يُعاني منها نادي النصر حالياً، منذ تولي صفوان السويكت رئاسة النصر بعد فوزه بالانتخابات.

وتحدث محمد الذايدي قائلاً: العمل الإداري في نادي النصر حتى الآن غير مُقنع، الشارع النصراوي والإعلام النصراوي لا يتحدث عن تسليم وتسلم الإدارة، لا تزال الإدارة القديمة رحلت منذ ثلاثة أشهر، وحتى الآن لا يحدث تسليم وتسلم، كيف تجري الأمور.

وأضاف محمد الذايدي: من ينتبه إلى بيان النصر بتعيين عبدالرحمن الحلافي كمشرف على الكرة، يجد أنه تم تعيينه لحين تحقيق تسليم وتسلم الإدارة، وهو ما يدل على أن الأوضاع الإدارية في النصر غير مستقرة.

يستعد نادي النصر، غداً لمواجهة الوحدة الإماراتي في إياب دور الـ16 في دوري أبطال آسيا.