مشكلة يُعاني النصر منها

المواطن - محمد سمعه

حلل الناقد الرياضي محمد الذايدي الأوضاع الإدارية، التي يُعاني منها نادي النصر حاليًّا، منذ تولي صفوان السويكت رئاسة النصر بعد فوزه بالانتخابات.

وتحدث محمد الذايدي قائلًا: العمل الإداري في نادي النصر حتى الآن غير مُقنع، الشارع النصراوي والإعلام النصراوي لا يتحدث عن تسليم وتسلم الإدارة، لا تزال الإدارة القديمة رحلت منذ ثلاثة أشهر، وحتى الآن لا يحدث تسليم وتسلم، كيف تجري الأمور.

وأضاف محمد الذايدي: من ينتبه إلى بيان النصر بتعيين عبدالرحمن الحلافي كمشرف على الكرة، يجد أنه تم تعيينه لحين تحقيق تسليم وتسلم الإدارة، وهو ما يدل على أن الأوضاع الإدارية في النصر غير مستقرة.

من ناحية أخرى، ارتبط أسم اللاعب النيجيري أحمد موسى بالرحيل عن صفوف نادي النصر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد هبوط مستواه مع أصفر العاصمة في الموسم الماضي.

وتحدث الناقد الرياضي خالد الشعلان عن تصرف قادم من النصر تجاه أحمد موسى فقال: قضية أحمد موسى وعودته للفريق أرى أنها أول تحدٍّ لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي، خاصة أن عقد موسى كان كبيرًا للغاية، وهذا بسبب التعاقد معه من قبل إدارة سعود السويلم.

وأضاف خالد الشعلان: أعتقد أنه يجب على إدارة النصر وقبل انطلاق الموسم الجديد أن تُخبر أحمد موسى ووكيل أعماله بأن لائحة الاحتراف ستُطبّق على اللاعب النيجيري بخصم مستحقات مالية منه في حال تدني مستواه الفني.

وتابع خالد الشعلان: أعتقد أنه يجب على أي لاعب أن يلتزم بتطبيق كل بنود لائحة الاحتراف في عقده مع أي نادٍ سعودي في دوري المحترفين، وهو الخصم منه بنسبة تصل إلى 25% في المرة الأولى في حال تدني مستواه، وهذا سيكون شيئًا يضمن حقوق نادي النصر ويُحفز موسى ليقدم أفضل ما لديه.

ربما في حال قرر نادي النصر تطبيق هذا البند، قد يغضب أحمد موسى ويُهدد بالرحيل ربما بعد انطلاق موسم 2019-2020.