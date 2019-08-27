مضر إلى ربع نهائي سوبر جلوب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق مضر في الفوز على نظيره نيويورك سيتي الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، بنتيجة 33/13.

وسيطر لاعبو مضر على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم بنتيجة 16/5، وواصلوا تألقهم خلال الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد نيويورك سيتي.

وحصل حارس نادي مضر، محمد عبد رب الحسين على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه ضد نيويورك سيتي اليوم، بعد تألقه اللافت ومساهمته في تحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يواجه فريق مضر بطل أوروبا فاردار المقدوني، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة سوبر جلوب، والتي تأتي ضمن مبادرة استضافة الفعاليات التي تندرج تحت برنامج جودة الحياة.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب اليوم، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.