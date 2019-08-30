مضر يفوز على جامعة سيدني في سوبر جلوب

المواطن - مروة نبيل

نجح فريق مضر في الفوز على جامعة سيدني الأسترالية بنتيجة 31/ 24، ضمن مباريات تحديد المراكز من الخامس إلى العاشر في بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

وسيطر لاعبو نادي مضر على أحداث الشوط الأول، ونجحوا في التقدم بنتيجة 14/ 13 وانتفضوا في الشوط الثاني، ليحققوا فوزًا عريضًا ضد فريق جامعة سيدني الأسترالية.

وحصل لاعب نادي مضر أسامة الجزيري على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تألقه اللافت ضد الفريق الأسترالي، ومساهمته في فوز فريقه.

وانطلقت منافسات بطولة سوبر جلوب، يوم الثلاثاء الماضي، وستستمر حتى 31 من شهر أغسطس الجاري في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، ويمثل السعودية الوحدة ومضر.