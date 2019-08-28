مطار أبها: الحركة الجوية لم تتأثر بالمقذوف المعادي

المواطن - أبها

أكد مطار أبها الدولي، أن الحركة الجوية لم تتاثر بالمقذوف المعادي الذي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية على المطار.

وقال المطار في تغريدة عبر “تويتر”: أعزاءنا المسافرين .. نود التنويه بأن الحركة الجوية في مطار أبها الدولي لم تتأثر، وتسير بشكل طبيعي.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح منذ قليل أنه الساعة ( 23:35 ) من مساء أمس الأربعاء ( 28 أغسطس 2019 م ) سقط مقذوف معادي على مطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين ومن جنسيات مختلفة.

وأوضح العقيد المالكي أن الحادث يجري متابعته من الجهات المختصة، وأنه لا يوجد أي إصابات – ولله الحمد – حتى نشر هذا البيان.

وأضاف العقيد المالكي أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللا أخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ ( كروز )، ما يمثل اعتراف صريح ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني، وهو ما قد يرقي إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة.