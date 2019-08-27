مطالبات بافتتاح كلية الطب بحفر الباطن.. وأطباء: مستعدون لتجهيزها

المواطن - فواز الأسلمي – حفرالباطن

طالب أهالي حفر الباطن والطلاب بافتتاح كلية للطب في المحافظة، وذلك لتوفير الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين والمقيمين.

وقال استشاري طب الأطفال والربو والحساسية الدكتور حامد الطوالة معالي مدير جامعة حفر الباطن الدكتور محمد آل ناجي: مستعد مع زملائي بحفر الباطن أن نعمل ونتعاون على تجهيز كلية الطب، نطلب من معاليكم إعطاءنا الفرصة ونوعدكم أن نقدم إنجازاً يفخر به كل مواطن على هذه الأرض الطيبة. ووافقه الرأي استشاري التخدير والعناية المركزة الدكتور محمد الحربي.

وأضاف استشاري جراحة القولون والمستقيم الدكتور تركي الشمري: إن أعداداً كبيرة من أبناء وبنات ‫حفر الباطن يدرسون بكليات الطب داخل وخارج المملكة هؤلاء فقط من أتيحت لهم الفرصة وأعداد الذين لا يستطيعون ترك أهاليهم أكبر من ذلك بكثير .. نرجو أن ترى كلية الطب في حفر الباطن النور قريباً.

وأشار طبيب الأسنان الدكتور عيسى الشمري إلى أن كلية الطب ليست فقط تُخرّج الأطباء، بل تجلب أساتذة الطب من كل مكان؛ ما يعزز الخدمة الصحية ويطورها ويخفف عن كاهل مستشفياتنا الضغط.

وقالت خريجة المرحلة الثانوية بسمة: قدمت على أغلب جامعات المملكة ولم أُقبَل لأنني من حفر الباطن والأولوية لبنات المدينة، اضطررت أغير حلمي ومساري وكل شيء حلمت فيه لعدم وجود كلية طب بحفر الباطن.

ولفت المواطن مناور الوسعان إلى أن كلية الطب تأخرت كثيرًا، وجامعة حفر الباطن أصبحت معوقًا كبيرًا للراغبين في هذه الكلية، فعندما يتقدمون للكلية في جامعات أخرى -وإن كانت من نفس المنطقة- يتم رفضهم بحجة وجود جامعة في محافظة حفر الباطن.

ورأت المواطنة هبة التميمي أن حفر الباطن تحتاج كلية طب ومستشفى حكومياً متخصصاً، ومن غير المعقول أن سكان المحافظة يسافرون من أجل العلاج والدراسة.

وفي السياق ذاته تواصلت “المواطن” مع المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن الدكتور سليمان اليوسف، إلا أنه لم يرد على استفسارات الصحيفة حتى وقت إعداد هذا الخبر.

يذكر أنه في ١٦ يناير من عام ٢٠١٤ وافق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود، رحمه الله، رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التعليم العالي، على عدد من القرارات التي اتخذها مجلس التعليم العالي أهمها الموافقة على إنشاء كليتين بمحافظة حفر الباطن هما كلية الطب وتضم 11 قسماً علمياً، وكلية الصيدلة وتضم ثلاثة أقسام علمية، وخلال هذه الأيام طالب أهالي حفر الباطن عبر مواقع التواصل الاجتماعي جامعة حفر الباطن بافتتاح الكليات التي سوف تخدم أبناء المحافظة والمراكز التابعة لها.