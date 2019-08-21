معاقبة مطعم أغذية وحلويات مخالف في المدينة

معاقبة مطعم أغذية وحلويات مخالف في المدينة

2019/08/21
الساعة 11:03 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - المدينة المنورة

ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق في أمانة المدينة المنورة، بالتعاون مع قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة المنطقة، مطعماً يقوم بتحضير وتعبئة ونقل المواد الغذائية والحلويات بشكل مخالف.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن ضمن المخالفات أيضاً عدم وجود شهادات صحية للعاملين، فيما جرى ضبط العمالة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

في سياق متصل، ضبطت الإدارة العامة للشؤون الرقابية والأسواق وبلدية الحرم مواد تجميل وعناية للبشرة منتهية الصلاحية وتحمل ادعاءات طبية، حيث جرى إتلاف أكثر من 200كلجم وإغلاق المنشأة.



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