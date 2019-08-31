معرض تعريفي بالطفولة المبكرة قبل استقبال طلاب وطالبات حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

دشن مدير تعليم حفر الباطن، عايض الرحيلي، المعرض التعريفي بمبادرة الطفولة المبكرة الذي أقامته شركة تطوير وقسم رياض الأطفال؛ بهدف تعريف المجتمع المحلي بمبادرة الطفولة المبكرة.

واحتوى المعرض الذي أقيم في المكان مول عدة أركان أهمها التعريف بمدارس الطفولة المبكرة، وركن التعريف بأهداف الطفولة المبكرة، وأيضًا ركن التعريف بأهمية مدارس الطفولة المبكرة، بالإضافة إلى ركن للتعريف بطريقة التسجيل في مدارس الطفولة المبكرة ببرنامج نور.

الجدير بالذكر أن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ دشن في نهاية شهر شوال الماضي أثناء زيارته إلى محافظة حفر الباطن مدارس الطفولة المبكرة البالغ عددها 30 مدرسة تحوي 78 فصلًا تمهيديًّا- رياض الأطفال- حيث سيستفيد 1600 طفل من الروضات الملحقة بالمشروع، فيما سيضم المشروع 140 فصلًا دراسيًّا سيستفيد منه 10260 طالبًا وطالبة، وتم التعاقد مع 78 معلمة لرياض الأطفال، كما تمت التعديلات الإنشائية في 21 مدرسة وانتهت كافة أعمال الصيانة لجميع مدارس الطفولة.

وفي ذات السياق، وجهت إدارة الأمن والسلامة المدرسية حارسات أمن لمدارس الطفولة المبكرة في المحافظة وذلك لضمان سلامة الطلاب والطالبات.