معرض لبيك يروي قصة الكعبة وتاريخ رحلة الحج المباركة

المواطن - واس

تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استقبال الزائرين لمعرض ” لبيك..رحلة الحج عبر العصور”، الذي نظمته الوزارة بمقر ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين بالشراكة مع شركة وطنية، ودشنه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بحضور عدد من وكلاء الوزارة والشخصيات الإسلامية وممثلي الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج .

وحرصت الوزارة من خلال قاعات المعرض وأركانه المتنوعة تعريف ضيوف الرحمن ومختلف الزائرين بمكة المكرمة وقصة اختيار الله عز وجل لها أن يكون بها أول بيت وضع للناس هدى للعالمين، وما اختص الله مكة به لأن تكون بلداً حراماً محرماً وبلداً آمناً وطاهراً ومباركاً وهداً للعالمين فيه الأخطاء عظيمة والصلاة فيه مضاعفة، إضافة إلى كونه مثابة وقبلة وقياماً للناس.



كما تتناول القاعات قصة سيدنا إبراهيم وزوجه هاجر وابنه إسماعيل عليهم السلام وقصة بناء البيت الحرام كما جاء في القرآن “وإذا بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئاً وطهر بيتي للطائفين والقائمين”، إضافة إلى قصة معجزة زمزم، وتاريخ بدء الاستيطان بمكة المكرمة، وتاريخ بناء الكعبة، وحقوق مكة تعظيمها وتوقيرها.

يهدف المعرض إلى تعميق الجوانب الإيمانية في نفوس الحجاج، عبر تجذير أواصر الحاضر مع ربطها بالماضي في رحلة الحج، وتعريف العالم بجهود المملكة العربية السعودية متمثلة في وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إضافة إلى استعراض تاريخي لبرامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة.

و يضم المعرض ثلاث قاعات هي مكة المكرمة عبر التاريخ، والحج في ذاكرة التاريخ، ومن كل فج عميق، حيث يستعرض مادة إثرائية ضمن هذا المحتوى.

ويعد المعرض الذي يقع في مجمع تلال النسيم بمكة المكرمة من الروافد الثقافية التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، عبر إثراء الجوانب الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

ويأتي هذا المعرض انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها، باستخدام أحدث التقنيات ووسائل العرض المتحفية.

يذكر أن المعرض يفتح أبوابه للزوار بشكل يومي منذ افتتاحه إلى نهاية موسم الحج بإذن الله.

من جانبهم، نوه عدد من ضيوف الرحمن بالمعرض والتي يبن التاريخ المشرق لهذه البلاد المباركة في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن والرسالة التي تضطلع بها المملكة في خدمة الحجاج منذ نشأتها وحتى الآن، كما أشادوا بالخدمات التي تقدمها الوزارة في التيسير على ضيوف الرحمن.