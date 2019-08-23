معلومات عن الطيران المجنح وعوامل الأمان به

الطيران المجنح هو نوع من الرياضة التي تستهوي الكثير من الأشخاص حول العالم حيث يرتدي الشخص بدلة الجناح أو السنجاب الطائر.

وهي رياضة الطيران في الهواء باستخدام بدلة الجناح، التي تضيف مساحة بجسم الإنسان من أجل زيادة قوة الرفع أثناء الهبوط.

تعمل تلك المساحات الزائدة على رفع الشخص الطائر، فينزلق بهدوء في الهواء، حيث إن الهواء ينساب تحت تلك المساحات التي تقوم بعمل الجناحين للطائر أو الطائرة.

عوامل الأمان في الطيران المجنح

هناك العديد من عوامل الأمان في الطيران المجنح باستخدام التكنولوجيا من الأكياس الهوائية أو هندسة الملاحة الجوية، حيث تقلل من معدل الوفيات أو تمنع وقوع إصابات خطيرة، ولكنها ستظل واحدة من أخطر الرياضات على وجه الأرض

المثال الأكثر شهرة للإصابة في طيران المجنح هو حادث جيب كورليس في 16 يناير 2012 في جنوب إفريقيا.

وكان أحد المغامرين التابعين لشركة إكستريم الرياضية من الجنسية البريطانية ويدعى أنجيلو نيكو جروبيسيك (39 عاماً) تعرّض لحادثة تسببت في وفاته إثر اصطدامه بأحد الجبال خلال استعراضه ببدلة الطيران المجنح.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة رجال ألمع عند الساعة 11:47 من صباح أمس الأربعاء ١٤٤٠/١٢/٢٠هـ بلاغاً عن سقوط أحد ممارسي رياضة الطيران المجنح خلال ممارسته الطيران من الموقع المخصص لهذه الرياضة؛ ووقع في منطقة جبلية سحيقة ووعرة جداً.

وقد عملت فرق الإنقاذ بالدفاع المدني على الوصول لموقع سقوطه وتهيئة نقل الجثمان لمسافة ١٠٠ متر من المنحدرات الصخرية حتى أقرب نقطة استطاع طيران الأمن التمركز فيها ومن ثم عملت الطائرة على انتشاله إلى الأعلى ومواصلة الطيران إلى مستشفى عسير.