معنى الدفعة تحت الإجراء للصرف في حساب المواطن

المواطن - الرياض

أوضح حساب المواطن معنى رسالة “الدفعة تحت الإجراء للصرف” التي وجدها بعض المستفيدين من البرنامج قبل يومين من إيداع دعم الدفعة 21.

وقال حساب المواطن: إن “الدفعة تحت الإجراء للصرف” تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس بتاريخ 8 أغسطس.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.