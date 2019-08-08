مفاجأة سارة لجمهور الهلال قبل مواجهة الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تواجد اللاعب سلمان الفرج نجم وسط نادي الهلال في تدريبات الفريق الأول اليوم الخميس، وذلك استعدادًا لمواجهة النادي الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويُذكر أن سلمان الفرج عاد إلى تدريبات الهلال بعد غياب دام لمدة ثمانية أشهر، وذلك بسبب الإصابة، كما أن قرار مشاركة سلمان الفرج أمام الأهلي أو عدم المشاركة في يد الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوسيسكو.

جدير بالذكر أن سلمان الفرج كان شارك في آخر مباراة له مع الهلال ضد النصر في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي، حيث أُقيمت المباراة في الثامن من ديسمبر على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

وكان نادي الهلال، هزم فريق الأهلي برباعية مقابل هدفين، أول أمس الثلاثاء في ذهاب دور الـ16، حيث سجل الفرنسي بافتيمبي غوميز ثلاثة أهداف للفريق الهلالي.

وأصبح النادي الأهلي مُطالبًا بالفوز بفارق ثلاثة أهداف في مباراة العودة بدور ثمن نهائي دوري أبطال آسيا ضد نادي الهلال يوم الثلاثاء المقبل.

وحرص النجم الليبي طارق التايب لاعب نادي الهلال والمنتخب الليبي سابقًا على توجيه رسالة إلى لاعبي الهلال بعد الفوز على الأهلي في الذهاب.

وكتب طارق التايب عبر حسابه في تويتر: “مبروك الفوز لجماهير الزعيم، وباقي شوط ثانٍ في الرياض، نهدأ ونركز لأن الإياب راح يكون أصعب، بالتوفيق للزعيم”.