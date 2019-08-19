مفاجأة صادمة لـ الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تعرض الحارس فواز القرني، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ الاتحاد، للإصابة خلال تدريبات العميد اليوم استعدادًا لمواجهة نادي العهد اللبناني غدًا الثلاثاء في ذهاب دور الـ32 في البطولة العربية.

وقالت تقارير إخبارية: إن فواز القرني غادر تدريبات الاتحاد، والمُقامة اليوم في ملعب الجوهرة المشعة، بعد الإصابة والتي لحقت به إثر احتكاكه بأحد زملائه.

وستُقام مباراة الاتحاد والعهد اللبناني في تمام الثامنة والربع مساءً على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

تحدث لاعب وسط الاتحاد خالد السميري في المؤتمر الصحافي قائلًا: لقاء مهم جدًّا في البطولة، خاصة أنها أول مباراة لنا على ملعبنا وبين جمهورنا الذي اشتقنا له كثيرًا، بإذن الله سنسعى أن نعوض في هذه النسخة من البطولة ونظهر بمستوى يليق باسم الاتحاد.

أما المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا مدرب الاتحاد فقال: متحمسون لبدء منافسة جديدة ومستعدون لتقديم المستوى المطلوب، واللاعبون الأجانب المختارون للمباراة ستشاهدونهم غدًا في الملعب وهم يتألقون.

وأضاف سييرا: لا يمكن التحدث عن ضغط المباريات خلال العشرة أيام القادمة إلا بعد المواجهة الرابعة.