مفاجأة من زيدان لـ غاريث بيل

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، أن اللاعب الويلزي غاريث بيل سيبقى في صفوف نادي ريال مدريد خلال الموسم الجديد 2019-2020.

وكان غاريث بيل قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف أحد الأندية الصينية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، لكن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وتحدث زيدان بعد مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو اليوم في الدوري الإسباني قائلًا: أنا سعيد بما قدمه بيل وهو في طريقه للبقاء معنا في صفوف الريال.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من الفوز، اليوم السبت، على حساب فريق سيلتا فيغو بثلاثية مقابل هدف في الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وبدأ نادي ريال مدريد الشوط الأول من المباراة ضاغطًا وبقوة؛ أملًا في إحراز الهدف الأول له في اللقاء في شباك سيلتا فيغو.

ونجح المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة في إحراز الهدف الأول لـ ريال مدريد في الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط الأول.

وحاول نادي سيلتا فيغو مباغتة نادي ريال مدريد، من أجل إحراز الهدف الأول في النصف الأول من المباراة ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، بتقدم الريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، استمر نادي ريال مدريد في الضغط بكل قوة، وذلك من أجل تأمين المباراة والتحرك نحو تسجيل الهدف الثاني.

ونجح النجم الألماني توني كروس في إضافة الهدف الثاني لنادي ريال مدريد في الدقيقة الثانية والستين.

وتراجع أداء نادي سيلتا فيغو في المباراة، مما جعل ريال مدريد يُسجل الهدف الثالث عبر اللاعب لوكاس فاسكيز في الدقيقة الثانية والثمانين بطريقة جميلة.

وقلص نادي سيلتا فيغو الفارق، ونجح في إحراز الهدف الأول له في شباك ريال مدريد عبر إيكر لوسادا في الدقيقة الحادية والتسعين.

ويرغب نادي ريال مدريد في مصالحة جماهيره والفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الجاري، بعد الصورة السيئة والتي ظهر بها النادي الملكي في موسم 2018-2019، حيث احتل ريال مدريد المركز الثالث في الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

واهتم نادي ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي بول بوغبا نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وغاب البلجيكي إدين هازارد نجم ريال مدريد عن مباراة اليوم ضد سيلتا فيغو بسبب الإصابة.