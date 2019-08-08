مفاجأة يخطط الاتحاد لتنفيذها قبل مواجهة ذوب آهن

المواطن - محمد سمعه

قرّر نادي الاتحاد في وقت سابق، استبعاد اللاعبينِ هارون كمارا وجابر عيسى من قائمة العميد الآسيوية كون اللاعبينِ من فئة المواليد.

ويُذكر أن القانوني أحمد الأمير بجانب ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أقرّا بصحة مشاركة هارون كمارا وجابر عيسى في بطولة دوري أبطال آسيا كمواليد يحملون جواز سفر سعودي.

كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن مفاجأة ينوي نادي الاتحاد فعلها قبل مباراة العودة أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في دوري أبطال آسيا يوم الاثنين المقبل.

وتحدّث المريسل قائلًا: “الآن هناك مخاطبات بين نادي الاتحاد والاتحاد السعودي والاتحاد الآسيوي لمحاولة إشراك هارون كامارا في مباراة الإياب”.

وسيُسابق نادي الاتحاد، الزمن وذلك من أجل الحصول على الضمانات اللازمة في حال قرر إشراك هارون كمارا أمام نادي ذوب آهن أصفهان الإيراني في إياب دور ثمن النهائي.

وعلّق المحامي والمستشار القانوني فهد بارباع على تصرف ناديي الاتحاد والنصر قائلًا: أتمنى من نادي الاتحاد أو أي نادٍ ألّا يُدخل أي لاعب من اللاعبين المواليد في قائمة مباريات دوري أبطال آسيا.

وأضاف فهد بارباع: اللاعبون المواليد غير مؤهلين للمشاركة في دوري أبطال آسيا.

ويتواجد هارون كمارا حاليًا في معسكر المنتخب السعودي والمُشارك في بطولة غرب آسيا 2019، المُقامة في دولة العراق.

عبدالعزيز المريسل : الان هناك مخاطبات بين نادي الاتحاد و الاتحاد السعودي و الاتحاد الاسيوي لمحاولة اشراك هارون كامارا في مباراة الاياب #الهلال #الاهلي #النصر #الاتحاد #الشباب #الحصاد_الرياضي pic.twitter.com/HjFOD7qyjV — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) August 4, 2019